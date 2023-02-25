مايك بنس يلمح لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة باسم الجمهوريين فى الربيع

كتبت رباب فتحى

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق لشبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إنه يعتقد أنه بحلول الربيع ، "تتوقع عائلته أن يكون لديها إحساس واضح جدًا برسالتهم" ، ملمحًا إلى إعلانه عن الترشح باسم الحزب الجمهورى لانتخابات 2024.

وانتقد بنس الرئيس السابق دونالد ترامب ، قائلاً للشبكة إن "العصر يتطلب قيادة مختلفة ، وأنا واثق من أنه سيكون لدينا خيارات أفضل من رفيقي القديم في 2024".

وقال حاكم ولاية إنديانا السابق موقفه، إنه لن يمتثل لأمر استدعاء من المستشار الخاص لوزارة العدل الذي يحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، حتى لو أُجبر على الإدلاء بشهادته من قبل قاضٍ فيدرالي.

وأكد أنه يعتقد أنه سيكون من "غير الدستوري" أن يشهد ضد ترامب ، أثناء خدمته في إدارة ترامب.

في الأسبوع الماضي، أثار قاضٍ فيدرالي سابق - كان مستشارًا غير رسمي لبنس - شكوكًا حول أسباب بنس لمعارضة أمر استدعاء للإدلاء بشهادته.

وقال مايكل لوتيج إن أي حق دستوري يلزم بنس بعدم الإدلاء بشهادته يجب أن يخضع لعملية تحقيق جنائي.

ويقول بنس وفريقه إنه نظرًا لأنه كان يشغل منصب الرئيس السابق لمجلس الشيوخ في وقت الهجوم على الكابيتول ، فقد جعله هذا عضوًا في السلطة التشريعية وبالتالي سيكون محميًا من أمر الاستدعاء بموجب بند "الخطاب والنقاش " فى الدستور.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي هما المرشحان الوحيدان البارزان اللذان دخلا سباق 2024 لترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن. ويشار إلى أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو والسناتور تيم سكوت مدرجون أيضًا في قائمة المرشحين المحتملين للحزب الجمهوري.

وعلى الجانب الديمقراطي، لم يعلن الرئيس جو بايدن بعد عن خططه لإعادة انتخابه ، لكن السيدة الأولى جيل بايدن ألمحت خلال رحلة إلى كينيا بأنها ستأتي قريبًا. أكدت ماريان ويليامسون ، التقدمية البارزة التي ترشحت للرئاسة في عام 2020 ، يوم الخميس أنها ستترشح مرة أخرى لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2024.