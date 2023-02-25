كاميرات المراقبة سلاح النيابة لإثبات الجريمة على لص حقائب السيدات

كتب أحمد حسنى

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط متهم ب سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف في منطقة الوايلي، لكشف كواليس الواقعة والوقوف على ملابستها.

المتهم كان اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.

وأكمل المتهم أنه يختار ضحاياها بعناية وخاصة من السيدات لسرقتهن، وأنه نفذ بالفعل من قبل 3 وقائع بدات الأسلوب.

و تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، والمبلغ المالي من متحصلات الواقعة الأخيرة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية بإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديده وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.