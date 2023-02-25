اليوم السابع
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بمناسبة فوزه فى الانتخابات..

قيادات مجمع المثال المسيحى يقدمون التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية

السبت، 25 فبراير 2023 12:44 م
قيادات مجمع المثال المسيحى يقدمون التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية قيادات مجمع المثال المسيحى يقدمون التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي، والدكتور نادر ميشيل، مدير كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي، بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، وعددًا من قيادات المجمع، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة فوز الدكتور القس أندريه زكي بانتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية بمصر.
 
ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالضيوف معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتهنئة، وزيارة قيادات مجمع المثال وكلية اللاهوت، ودورهم في خدمة المجتمع المصري، وقال: "الرسالة الروحية الأولى للكنيسة هي التمسك بكلمة الله، واهتمامي الأول بالكنيسة المحلية والشباب وهما مستقبل الطائفة الإنجيلية في مصر، كما نستثمر جميع علاقاتنا الدولية لصالح بلادنا، بجانب أن علاقاتنا المسكونية قوية وقائمة على المحبة وبناء اللحمة بين الكنائس هدفنا الرئيسي".
 
ومن جانبه عبر رئيس مجمع المثال عن سعادته الكبيرة بانتخاب الدكتور القس أندريه زكي، كما أشاد بنشاط رئيس الطائفة الرعوي في مختلف محافظات مصر، متمنيًا مزيدًا من النجاح وما يضيف إلى الطائفة الإنجيلية وبلادنا الغالية مصر". 
 
وضم وفد مجمع المثال المسيحي وكلية لاهوت مجمع المثال بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز، الدكتور هاني سميح، نائب المدير وعميد الكلية، والدكتورة سوسنة حنا، مديرة أكاديمية الموسيقى والعبادة بالكلية، والمهندسة سوزي مجدي، مدير شؤون الطلاب بالكلية، والقس اختيار خليفة، سكرتير المجمع، والقس بيتر مور، رئيس مجمع المثال في اتلانتيك بكندا، والصحفي رضا عزت، المستشار الإعلامي للكلية.
 
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