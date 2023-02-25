فصل التيار الكهربائى ساعتين بالمحلة الكبرى لإجراء الصيانة اليوم

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت الموافق 2023/2/25، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحاً، عن بعض مناطق مدينة المحلة الكبري وقراها، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على المحطة.

وأكدت الشركة أن المناطق التي ستتعرض للفصل بمدينة المحلة، هي "شارع نعمان الأعصر، المركز الطبي، المخبز الآلي، طريق الجابرية، منطقة السكة الوسطي، سوق اللبن، مجلس المدينة، منطقة الزراعة، طريق دمرو، طريق ديرب، منطقة سيدي خلف، منطقة العيسوي، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، المبره، السنترال، حي أول المحلة، مجمع الأحوال المدنية، منطقة زكريا، شارع جلال الدين، شارع المعهد الديني، قسم ثالث المحلة، المنطقة الصناعية، المنسوب، برهام، ابو دراع، ع خضر، سوق الجملة، أبو زهرة، القاضي، منطقة إخوان خليل، جسر الجمهورية، المنشية، طريق بلقينا القديم، مركز الكبد، مستشفي الصدر، مستشفي الحميات".

كما سيتم فصل التيار عن بعض القري وهي "ميت الليت هاشم، الدواخلية، نمرة البصل، السجاعية، مصانع صفط تراب، سندسيس، بلقينا، مصانع الهياتم، الجابرية، العلو، سامول، تنقية المياة 1,2، سامول، المعتمدية، دنوشر"، وناشدت الشركة المواطنين قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .

ويرصد اليوم السابع لقرائه أماكن الـ47 مركز تحكم كهرباء آلى، التى تجري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بها، أعمال تطوير لتحويلهم إلى مراكز ذكية بتكلفة 6 مليارات جنيه والتى يمكنها تحديد مكان ونوع العطل بالشبكة دون انتظار بلاغ من المشتركين، وفيما يلى مراكز التحكم القومية الجديدة:

- المجموعة الأولى مراكز تحكم " شرق اﻻسكندرية، الدقى، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة ، مدينة نصر، الحلية".

2-المجموعة الثانية تحكم " دمياط ، المنيا ، المدن الجديدة ، شرم الشيخ ، غرب اﻻسكندرية ، شرق اﻻسكندرية ، وسط اﻻسكندرية ، مصر الجديدة".

3- المجموعة الثالثة تحكم "الغربية و المنوفية ، اﻻسماعيلية ، الغردقة ، 26 يوليو ، العبور و الخانكة".

4-المجموعة الرابعة تحكم " سوهاج ، شمال و وسط البحيرة ، المعادى و حلوان ، الهرم و جنوب ريف الجيزة ، شبرا".

5- المجموعة الخامسة تحكم " القليوبية ، قنا ، العلمين و مطروح ، السادات و النوبارية ، بولاق الدكرور و شمال ريف الجيزة.

6- المجموعة السادسة تحكم " شمال و جنوب الدقهلية ، كفر الشيخ ، اﻻقصر و أسوان ، بنى سويف و الفيوم ، الوادى الجديد".

7- المجموعة السابعة تحكم " السويس و بورسعد و وسط و جنوب الشرقية و شمال الشرقية و شمال سيناء".

8- المجموعة اﻻشرافية تحكم اشرافى " المنصورة ، طنطا ، أسوان ، المنيا ، دمنهور ، اﻻسماعيلية ، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء".