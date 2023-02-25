فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية غدا.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

يبدأ المجلس الأعلى للجامعات، غدًا الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية، وهم جـامعة جنوب الوادي وجامعة مدينة السادات وجامعة السويس، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم لجامعة كفر الشيخ "وذلك بناءً على التقرير المقدم من لجنة إختيار القيادات الجامعية وموافقة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمى"، ويستمر فتح باب التقدم حتى يوم 4 مارس .

ويأتى ذلك فى ضوء بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

ووضعت اللجنة عددا من المستندات المطلوبة للترشح:

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.

2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.

5- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح عدد 4 صور

6- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.

7- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة

8- صورة شخصية حديثة.

9 - سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.