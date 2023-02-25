غدا انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج بـ11 مركزا طبيا فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تنطلق غدا الأحد مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، بعد تطويرها، والتى تتضمن إصدار شهادة صحية مؤمنةن تبين خلو الطرفين أو عدم خلوهما من الأمراض، وتعد الشهادة الصحية شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج، مع تأمينها ودعمها بـ«QRcode» لمنع تزويرها أو التلاعب فيها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إجراء فحص شامل وحقيقى للمقبلين على الزواج لضمان إعداد جيل سليم خالٍ من الأمراض، وتقديم رسائل التوعية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.

استعدت مديرية الصحة بالغربية، لتنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج، المقرر انطلاقها غدا الأحد 26 فبراير، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه وذلك للوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية، وإعلان مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الزواج.

وأوضح الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة اعتباراً من الأحد المقبل ، وذلك فى11 مركزا طبيا بقري ومراكز المحافظة.

مشيراً إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية أخرى للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية ، مؤكدا أن الهدف من مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، هو الوصول إلى زواج آمن وجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

وقالت الدكتورة مٱثر السيد المهندس مدير رعايه الأمومة والطفوله ، سيتم الفحص من خلال 11 مركزا طبيا ورعاية أولية بقري ومراكز المحافظه ، وهم مركز طبي سيجر ، مركز طبي سعيد ، وحدة رعايه الاساسيه بنواج ، المركز الطبي بكفر الزيات ، المركز الطبي ببسيون ، رعايه طفل زفتي ، المركز الطبي بسمنود ، رعايه طفل اول المحلة الكبري ، رعايه طفل تاني المحلة ، رعايه طفل قطور على أن يتم تقديم الخدمات الطبية وانطلاق المبادرة الرئاسية الأحد المقبل 26/2.

وأشارت إلى سيتم عمل تحليل فيروسات بي سي ونقص المناعه المكتسب ، والامراض الوراثيه الانيميا المنجليه وانيميا البحر المتوسط ، والكشف علي الامراض الغير ساريه السكر والضغط والسمنه ، وكشف نفسي للمقبلين علي الزواج ويتم التوصيل بخط ساخن للمساعدة في حاله الحاجه لذلك مؤكدا على أن تكون جميع التحاليل تتم بسريه تامه ولا يتم اطلاع طرف علي تحاليل الطرف الاخر ، ويتم عمل مشورة أسريه لكلا الطرفين.



مبادرة فحص المقبلين على الزواج (3)



مبادرة فحص المقبلين على الزواج (1)