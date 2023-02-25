اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"عرين الأسود" تعلن أول عملية ثأر لضحايا نابلس

السبت، 25 فبراير 2023 07:00 ص
"عرين الأسود" تعلن أول عملية ثأر لضحايا نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم أحياء بالضفة الغربية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية أنها نفذت "أول عملية نوعية" ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس الأربعاء الماضي، أدى إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط 10 قتلى وإصابة العشرات.

ونشرت "العرين" بيانا عبر "تلغرام"، قالت فيه إنها استهدف "معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق إصابتين خطيرتين في صفوف الجنود".

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي "رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء 23/2/2023"، وقالت إنها "أول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر".


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