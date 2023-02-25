اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط لص يسرق الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك في القاهرة

السبت، 25 فبراير 2023 01:07 م
ضبط لص يسرق الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك في القاهرة سرقه، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام محل عمله.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الشرقية).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعُثر بحوزته على (بنسة حديديه - فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وأقر بحيازته السلاح بقصد استخدامه في وقائع السرقة.. كما تم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولي عليها بمسكنه .
 
وبإستدعاء المجني عليه تعرف علي الدارجة النارية، وأتهمه بالسرقة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار الحوادث

سرقة

عقوبة السرقة

سرقة الدراجات النارية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة