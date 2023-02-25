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ضبط طبنجة وطلقات نارية بحوزة مواطن في المعصرة

السبت، 25 فبراير 2023 01:30 م
ضبط طبنجة وطلقات نارية بحوزة مواطن في المعصرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 
 

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