ضبط شقيقين يسرقان مركبات التوك توك بأسلوب التخدير

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص باستيقاف (أحد الصبية سائق مركبة "توك توك") والاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وبإستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة وطلب منه مساعدته فى نقل "تليفزيون" إلى مركبة "التوك توك" وحال دخول المجنى عليه الشقة فقد الوعى وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالى وتبين سرقة مركبة "التوك توك".

وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، شقيقه "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب التخدير، وأضاف أحدهما أنه عقب دخول المجنى عليه للشقة المشار إليها قدموا له مأكولات بها "أقراص منومة" لتخديره إلى أن فقد وعيه وقاما بالتخلص منه بمكان العثور عليه ، والإستيلاء على المركبة وبيعها لأحد الأشخاص "تم ضبطه" وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبمواجهته أقر بشرائه مركبة "التوك توك" وأفاد بعدم علمه كونها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط المادة المخدرة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.