صحة الدقهلية: تنفيذ الجدول الإشرافي بالمستشفيات بعد الساعة 2 ظهرا

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم اجتماعًا بمديرى المستشفيات، بحضور الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، ومديرى الإدارات الفنية والإدارية.

أكد مكين، خلال الاجتماع على تنفيذ الجدول الاشرافى بعد الساعة الـ2 ظهراً بجميع المستشفيات، إلى جانب ضرورة مرور مدير المستشفى على جميع الأقسام الفنية والادارية المختلفة ومتابعة تنفيذ جداول الاطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية يوميا.

ولفت وكيل الوزارة إلى تكثيف مرور الفرق الفنية المعاونة بالمستشفى (مكافحة العدوى - الجودة - السلامة والصحة المهنية - المتابعة - الرقابة الداخلية) للاطلاع على السلبيات ورفعها لإدارة المستشفى، للتمكن من تلافيها بشكل يومى مع التأكيد على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى والجودة وأمن وسلامة المريض بجميع أقسام المستشفى والتدريب على التسجيل الطبى.

كما شدد وكيل الوزارة على متابعة توافر المستلزمات الطبية بجميع أقسام المستشفى وتفعيل دور لجان المستلزمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وأيضًا توافر جميع الأدوية وبدائلها والتأكد من تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وفى نهاية الاجتماع نوه مكين، إلى ضرورة تفعيل تصنيف المرضى بالأقسام الداخلية، والرعايات طبقا للأوعية المالية المختلفة ( نفقة دولة - التأمين - الاقتصادى) ومتابعة تنفيذ المطالبات وإضافتها إلى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى، مع ضرورة ربط حافز التقييم الشهرى بالأداء الفنى للطاقم الطبى بجميع الاقسام الفنية. ومتابعة تسديد مديونيات المستشفى ومراجعة ذلك شهريا التأكيد على عدم وجود اى عضو طبى يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خارج المستشفى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للارتقاء بمستوى المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنيين.