صحة الدقهلية: انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى"

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى"، خلال الفترة من 25/2 وحتى 1/3، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات، هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - طلخا - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس".

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية , بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.