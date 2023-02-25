شقيقان يعترفان بإجبار موظف على توقيع إيصالات أمانة.. شكا في سرقته الشركة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف شقيقان تم ضبطهما، لاتهامهما بإجبار موظف على التوقيع على إيصالين أمانة، بمنطقة عابدين، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم يمتلكان الشركة التي يعمل بها مقدم البلاغ، وفوجئا أثناء إجراء عملية جرد، بوجود عجز في حسابات الشركة.

أضافا أنهما قررا ارتكاب الواقعة، نظرا لمسئولية الموظف مقدم البلاغ عن حسابات الشركة، وشكهما في سرقة المبلغ المالي، أجبراه على توقيع إيصالين أمانة، بالإضافة إلى عقد بيع سيارته، لإجباره على رد قيمة العجز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل" ، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع عدد ( 2 ) إيصال أمانة ، وكذا عقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم .. لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وكذا عقد بيع السيارة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وعللا قيامهما بذلك لإعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.