وقال رامي الخطيب من دائرة الاعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية - في تصريح صحفي - إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى تزامنا مع إصلاحات تقوم بها لجنة الإعمار.