سيدة تحاول سرقة محل لإعادة أموال استولت عليها من زوجها بقنا

كتب محمود عبد الراضي

لجأت سيدة لارتكاب جريمة سرقة بعدما استولت على أموال زوجها وأنفقتها على متطلباتها الشخصية، فتخوفت من فضح أمرها فقررت سرقة محل لإعادة أموال زوجها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغا من (عامل بمحل مشغولات ذهبية) بقيام سيدتين بالتعدى عليه وإحداث إصابته بقصد سرقته، وتم ضبطهما بمعاونة الأهالى وبمواجهتهما اعترفت إحداهن بإنفاقها مبلغ مالى (20 ألف جنيه) خاص بزوجها على متطلباتها الشخصية، ولخشية إفتضاح أمرها قامت بالإتفاق مع الثانية على سرقة المجنى عليه بالمغافلة لتوفير المبلغ المالى، وتوجهتا للمحل لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولم تتمكنا من الاستيلاء على أية مسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.