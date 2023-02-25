سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تجوب قرى مركز بيلا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، توفير سيارة بيع متنقلة، تجوب كافة قرى ونجوع مركز بيلا، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومحاربة الغلاء، واستعدادًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس مدينة بيلا، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بالمحافظة، لتوفير سيارة لبيع السلع الغذائية المتنقلة بكافة القري لمحاربة الغلاء، وذلك ضمن مبادرة «أهل الخير» التي أطلقتها المؤسسة لتلبية احتياجات ومطالب أهالي مركز بيلا بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

وأوضح رئيس المدينة أن السيارة عبارة عن ثلاجة تحمل بكافة أصناف السلع الغذائية المجففة والمجمدة، مؤكداً أن تبدأ السيارة عملها اعتبارًا من غداً الأحد بقرية كوم الحجنة وبعد غداً الإثنين بقرية الجرايدة، حيث ستتمركز سيارة محملة بكافة السلع الغذائية بالشوارع الرئيسية بالقرى لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير السلع الأساسية التموينية والغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار، وتم بالفعل فتح العديد من المنافذ والمعارض والشوادر بمختلف أحياء المدينة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري والصحة، بالإضافة إلى توفير منافذ متنقلة تجوب القرى والنجوع بصفة يومية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.