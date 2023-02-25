سابقة الفصل من الخدمة تمنع الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن لهذا العام

كتب محمود عبد الراضي

اشترطت الداخلية في الراغبين الالتحاق بمعاهد معاون الأمن ألا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت، ويتم اجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من اكتوبر والبحيرة وسوهاج، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.

وأوضحت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.