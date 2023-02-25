زهور اللوز تتفتح على رمال سيناء.. مشهد بديع من التقاء اللونين الأبيض والزهرى

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت زهور أشجار اللوز فى مناطق زراعتها بشمال سيناء بلونيها الأبيض والزهرى، تتفتح فى مشهد بهيج وبديع من نوعه يتكرر كل عام خلال النصف الثانى من شهر فبراير.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، مشاهد منوعة لتفتح أزهار اللوز فى أهم مناطق زراعتها فى مصر بشمال سيناء، وتحديدا فى مناطق فى مركزى الشيخ زويد ورفح ومحيط شرق مدينة العريش.

وتفتح زهور اللوز هو تمهيد لدخول فصل الربيع، وتفتح أزهار حشائشه بألوانها بينما يعلو على اغصان شجر اللوز تفتح ازهارها بلون بعضها ناصع البياض واخرى لون زهرى ممزوج بالأبيض المتداخل فى ثناياها الوان اخرى، وجميعها تشكل لوحة طبيعية من تداخلات جمال الطبيعة.

ويسبق ظهور الزهور على سيقان الأشجار طلوع الورق ومع تطايرها وتكوين حبوبها الخضراء، تبدأ أغصانها فى الاكتساء باللون الأخضر، وتواصل جيوبها مسيرة النمو وصولا لاكتمالها فى شهر مايو حتى تصبح صلبة محاطة بجدارها الخشبى شديد الصلابة، لتبدأ مراحل جمعها وتكسيرها لاستخراج ثمرة اللوز من داخلها.

المزارعون للوز فى شمال سيناء، يقولون انهم يتوارثون زراعته على مياه الأمطار، ويبدأ غرس حبوبه فى شهر أكتوبر من كل عام على مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين كل شجرة واخرى بشكل منتظم يسمح بحرثها.

البعض من المزارعين يقومون بعد اشتداد عودها عندما يصل عمرها ل 3 سنوات تطعيمها بشجر الخوخ لتتحول من لوز إلى خوخ بأنواعه او مشمش والبعض يبقى عليها كمصدر رزق.

ويعرف عن شجرة اللوز فى شمال سيناء، انها تنموا وتعيش على مياه المطر، ولها قدرة على تحمل العطش، وهى من أنجح المزروعات على أرض سيناء.

وتشير بيانات محافظة شمال سيناء الرسمية أن أهم الزراعات فى شمال سيناء يأتى فى مقدمتها اللوز ثم الخوخ - الزيتون - النخيل - التين - العنب - الموالح - القمح - الشعير - الخضار - البطيخ - التفاح - الخيار - الكنتالوب.

وتبين البيانات أن محافظة شمال سيناء تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة معظمها فى منطقة وسط وشمال المحافظة، وكذلك الخبرات القادرة على تطبيق طرق الرى الحديث فى زراعة الأراضى الصحراوية، ويعتمد معظم الساحل الشمالى بالمحافظة على استخدام مياه الأمطار فى الزراعة، حيث يمتد من شرق قناة السويس حتى رفح بعرض من 20 - 30 كيلو متر فى اتجاه الجنوب، وفيه تزداد نسبة سقوط الأمطار من الغرب إلى الشرق بمعدل 60 مم فى بئر العبد - 100 مم بالعريش، بينما تصل إلى 300 مم شرق العريش / رفح، وتعتبر منطقة شرق العريش من أهم المناطق الزراعية بالمحافظة حيث تمتد هذه المنطقة على الساحل الشمالى للمحافظة بطول 50 كم حتى الحدود الدولية شرقاً، وقد نمت الزراعة بهذه المنطقة لارتفاع معدلات سقــوط الإمطار وخصوبة التربة وتتراوح أعماق الآبار فيها مابين 15 - 100 متر حيث يوجد بها زراعات مطرية ( خوخ - لوز - تين - عنب ) وزراعات مروية من مياه الآبــار ( الموالح - الزيتون - التفاح - الخضراوات).