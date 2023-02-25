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زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا

السبت، 25 فبراير 2023 12:45 م
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة مقياس ريختر ضرب وسط تركيا.

وقد أعلن معهد الزلازل التركي، اليوم السبت، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و218 حتى مساء الجمعة.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

 

 


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