رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولى والآسيوى بتلا

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض، رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة، أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها، ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمركز تلا.

والتقى بعدد من أهالي عزبة وهبه سليمان، وتفقد مشروع الصرف الصحى بالعزبة، للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ.

وتفقد موقع انشاء محطه معالجه الكمايشه واستمع لشرح تفصيلي عن مكونات المحطة وتوجه إلي قرية منشأه محمد لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة سير العمل بالقرية.

واختتم زيارته بتفقد موقع إنشاء محطة رفع كفر قرشوم للوقوف علي الوضع الراهن لتقدم الأعمال ومتابعة تنفيذها، وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم و التزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية، ويأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.