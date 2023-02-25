اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دعم العلاقات بين البلدين.. الرئيس السيسى يعبر عن تقديره لرئيس قبرص السابق (إنفوجراف)

السبت، 25 فبراير 2023 05:26 م
دعم العلاقات بين البلدين.. الرئيس السيسى يعبر عن تقديره لرئيس قبرص السابق (إنفوجراف) الرئيس السيسى يعبر عن تقديره لرئيس قبرص السابق

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "نيكوس أناستاسيادس"، رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته.
 
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن التقدير والشكر لنظيره القبرصي، على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، معرباً له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.
 
من جانبه؛ أعرب الرئيس القبرصي المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس لهذه اللفتة الكريمة، مثمناً الإسهامات المقدرة للرئيس في إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية، ومؤكداً التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تحت قيادة الرئيس المنتخب "نيكوس خريستودوليدس".
 
الرئيس السيسى يعبر عن تقديره لرئيس قبرص السابق
الرئيس السيسى يعبر عن تقديره لرئيس قبرص السابق

 


الرئيس السيسى

قبرص

نيكوس أناستاسيادس

رئيس قبرص السابق



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