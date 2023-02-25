اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة "إنفوجراف"

السبت، 25 فبراير 2023 01:30 م
خليك واعى.. لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة "إنفوجراف" الدواجن المجمدة

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.
 
لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية
لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

أكدت أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مُشددةً على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.


خليك واعى

دواجن مجمدة

استيراد دواجن مجمدة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء



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