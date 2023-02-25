حملات نظافة وإزالة تعديات على أراض زراعية وإشغالات بمدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ" كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، فوه، قلين"، عددا من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على أراضي زراعية، ورفع كفاءة الإنارة بالقرى، وإزالة الإشغالات بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول مجمع مواقف سيارات الأجرة بالحامول، وتوفير أتوبيسات وميكروباصات لعدم وجود تكدس داخل المواقف لنقل طلاب الجامعات والموظفين، كما تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وتحميلها إلى المقالب العمومية كما تابع حملة رفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة، وأمام المحلات التجارية والمناطق الحيوية لعدم تكدس المروري، كما تابع إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بطريق الزعفران ابشان بالتعاون مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى.

تابع اللواء، محمد عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع إزالة حالتي تعدي علي أرض زراعيه تابعة الوحده المحليه لقريه الربع، وجاء ذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينه للازالات والإشغالات، ومدير حماية الأراضي، ومدير الجمعية الزراعية، ورئيس الوحدة المحليه، والقسم الهندسي.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مدينة قلين، حملات النظافة والتجميل بالمدينة والصيانة اليومية لكشافات الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، كما يتابع استكمال أعمال الصيانة اليومية لكشافات الأنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

كما تابع رئيس مدينة قلي، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بالقرى،وخط خفض، وتطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغير الاغطيه التالفة وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع المدينة بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، فك شدة خشبية في عزبة هدهد خط ابو طرطور في نطاق الوحده المحلية لقرية ابو دراز، وإزالة حالة تعدي بالطوب الأبيض في عزبة محمد سالم جمعه ابو طرطور، وإزالة شدة خشبية لعمل اعمده خرسانيه بالخيرية ضمن الحملات التى تشهدها مدن وقرى المحافظه، تنفيذا الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات في المهد.

تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع تراكمات الطمي الناتجة من مياه الأمطار، بقرية محلة القصب وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بتوفير معدة الحفار وسيارة 20 طن، لتحميل ونقل الطمي من جوار الكتلة السكنية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين من التلوث البيئي، إضافة للصيانة الشاملة لكشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتطهير غرف الصرف الصحي.



ازالة حالة تعدي بفوه



ازالة حالة تعدي على اراضي زراعية



الاعمال الجارية لتغيير خط المياه



تسوية الطرق بقلين



تغيير مواسير المياه



حملات عل التكاتك بدسوق



رفع التراكمات بق4رية محلة القصب



رفع المخلفات بقلين



رفع المخلفات



متابعة استكمال المشروعات