اليوم السابع
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السبت، 25 فبراير 2023 09:06 م
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حبس عاطلين بتهمة سرقة نوافذ وأبواب العقارات بمدينة نصر

السبت، 25 فبراير 2023 09:00 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة نوافذ وأبواب العقارات بمدينة نصر سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة نوافذ وابواب من داخل العقارات ، وبيعها لتاجر خردة.

 

 وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، وبحوزتهما (باب حديدى  -  3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات) ، وبمناقشتهما إعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدى من داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "ألوميتال" - 4 أبواب حديدية ، جهاز "شفاط")، وبيعهم لعميلهما " سيئ النية " (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية"، وبمواجهته أيد ما سبق،  وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.


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