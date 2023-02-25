حبس عاطلين بتهمة سرقة نوافذ وأبواب العقارات بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة نوافذ وابواب من داخل العقارات ، وبيعها لتاجر خردة.

وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، وبحوزتهما (باب حديدى - 3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات) ، وبمناقشتهما إعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدى من داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "ألوميتال" - 4 أبواب حديدية ، جهاز "شفاط")، وبيعهم لعميلهما " سيئ النية " (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية"، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.