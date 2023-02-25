حبس سائق لحيازته 130 طربة حشيش فى الإسماعيلية

قررت جهات التحقيق حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازته 130 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الإسماعيلية.

وتمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على سائق بحوزته 130 طربة حشيش داخل سيارته بالكيلو 11دائرة مركز الإسماعيلية وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات إلى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام احد تجار المخدرات بالاتجار فى مخدر الحشيش متخذا من محل إقامته بالكيلو 11 دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات.

وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بسرعة ضبط المتهم ومابحوزته من مخدرات، كما تم إعداد عدة اكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم.

تمكن رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة فيرنا بمحل إقامته وبتفتيشها تم العثور على 130 طربة حشيش ومبلغ مالى وتبين أن المتهم يدعى "فادى.س.م"، 32 عاما، سائق مقيم الكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة التى اصدرت قرارها المتقدم.