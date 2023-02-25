اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل خطة وزارة الزراعة لرفع كفاءة الأصول المملوكة لها

السبت، 25 فبراير 2023 06:00 ص
تعرف على تفاصيل خطة وزارة الزراعة لرفع كفاءة الأصول المملوكة لها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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يعد أهم الأهداف التى تسعى الحكومة إلى إنجازها فى الفترة الحالية رفع كفاءة الأصول بالشكل الاقتصادى، ومن أجل ذلك الغرض فقد تم حصر كافة الأصول فى كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسى وهو "استغلال كل أصل بالأسلوب الاقتصادى المناسب".

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادى، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة فى تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها .

وتم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك فى مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك ، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل.
 

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



1- بلغ إجمالي ما تم حصره 1500 أصل ما بين "مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدي عليه "

2- تم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها .

3- هناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الاخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.


وزارة الزراعة

اصول وزارة الزراعة

البحوث الزراعية

رفع كفاءة اصول وزارة الزراعة



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