تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 20.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، يليه سهم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 28.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 549.4 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 19.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 389.8 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 64.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 386.8 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 27.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 270.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 19.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 267.4 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 214.1 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول 62.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 209.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية للزيوت المعدنية"، بحجم تداول 23.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 196.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 32.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 173.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.