اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل متهم بسرقة سيارة فى الظاهر 15 يوما

السبت، 25 فبراير 2023 10:53 ص
تجديد حبس عاطل متهم بسرقة سيارة فى الظاهر 15 يوما حبس- أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك".
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخص حال شروعه فى سرقة سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك".

سرقة

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

حوادث السرقة



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