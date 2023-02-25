اليوم السابع
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تبون يؤكد موقف بلاده تجاه الأزمة الأوكرانية ويتعهد بعدم تكرار "عشرية الدم"

السبت، 25 فبراير 2023 05:00 ص
تبون يؤكد موقف بلاده تجاه الأزمة الأوكرانية ويتعهد بعدم تكرار "عشرية الدم" الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن موقف بلده سيظل محايدا تجاه الأزمة الأوكرانية مشددا على قوة العلاقات التاريخية الجزائرية الروسية.

وأضاف تبون فى تصريحات إعلامية إن "العام والخاص يعرف قوة علاقات الجزائر وموسكو"، مجددا التأكيد على أن زيارته المرتقبة لروسيا ستكون في مايو المقبل.

وتعليقا على اتهامات إسرائيل للجزائر أنها كانت وراء طرد وفدها من القمة الإفريقية التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا، مدفوعة من إيران أكد الرئيس الجزائري أن بلاده تحافظ على سيادة قرارها السياسي الذي ورثته منذ الاستقلال.

وأشار إلى أن "اللعبة الدولية الآن أصبحت تقوم على إضعاف الدول التي لا تتماشى مع التيار"، لكنه أكد في الوقت ذاته "أنه من الصعب على من يتربص بالجزائر إعادتها إلى فترة عدم الاستقرار التي عاشتها في عشرية الدم سنوات التسعينيات".


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