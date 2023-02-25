اليوم السابع
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على هامش معرض القاهرة للتعليم..

برنامج التعليم المتعدد يستقبل طلاب مدرسة التأهيل المهني بالشرقية

السبت، 25 فبراير 2023 07:03 م
برنامج التعليم المتعدد يستقبل طلاب مدرسة التأهيل المهني بالشرقية برنامج التعليم المتعدد بملتقى ومعرض القاهرة للتعليم الفني والتكنولوجي
كتب محمد صبحى

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استقبل برنامج التعليم المتعدد بملتقى ومعرض القاهرة للتعليم الفني والتكنولوجي طلاب مدرسة التأهيل المهني بمحافظة الشرقية، ودار نقاش بشأن برنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني.  
 
وكان وزيرا التخطيط والتنمية والتربية والتعليم والتعليم الفني قد افتتحا معرض القاهرة للابتكار، بحضور عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية، في نسخته الثانية. 
 
كما تم عقد مسابقة علمية بين الطلاب من مختلف المدارس بحضور أولياء الأمور، فضلا عن الاستماع إلى اهتمامات هؤلاء الطلاب واحتياجاتهم من تدريب مهني لسوق العمل. 
 
ويعمل برنامج التعليم المتعدد على تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولا من خلال تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في محافظة الشرقية في مصر، حيث أن البرنامج خاص بالتعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة هو ممول من قبل الصندوق الإنمائي لحالات الطوارئ بالاتحاد الأوروبي ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتكافؤ الفرص الاقتصادية ولا سيما للفئات الأكثر احتياجا من خلال المساهمة في تعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولا واستقرارا.

التعليم

الإتحاد الأوروبي

الهجرة

التعليم الفنى

اخبار مصر



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