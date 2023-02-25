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المهن العلمية تنظم ندوة "زلزال تركيا وسوريا ونظرة شمولية على مصر والشرق الأوسط"

السبت، 25 فبراير 2023 01:14 م
المهن العلمية تنظم ندوة "زلزال تركيا وسوريا ونظرة شمولية على مصر والشرق الأوسط" الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
كتبت منال العيسوي

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تنظم نقابة المهن العلمية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة علمية تحت عنوان "زلزال تركيا وسوريا ونظرة شمولية على مصر والشرق الأوسط اليوم السبت، بمقر النقابة بمدينة نصر، ويحاضر فيها الأساتذة خبراء الشبكة القومية للزلازل الدكتور محمود صلاح والدكتور عاصم مصطفى والدكتور محمد عبد الحى ومنسق الدورة دكتورة غادة الدولتلى والدكتور احمد عبد الجواد.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح النادى أمين عام نقابة المهن العلمية أن الهدف من الندوة، بالنقابة منذ إنشائها لها 9 أهداف محددة حول نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم للمواطن البسيط، فكانت هذه هى المهمة الأساسية للنقابة، لمواكبة كافة الأحداث الجارية، فمنذ وقوع زلزال سوريا وتركيا أصيب الجميع بالهلع، لعدم وجود الوعى والثقافة العلمية السليمة، خاصة وأن الزلازل لا يمكن توقعها، فمن الظواهر الغير متوقعة الزلازل والبراكين ولكن هناك فارق أن البراكين تحذر قبل وقوعها، ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا البدء بالتوعية للجميع لمعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وطالب النادى الإعلام بضرورة توخى الحذر فى نقل المعلومات والبعد عن العناوين الرنانة التى تصيب المواطن بالهلع، مع ضرورة تحرى الدقة من العلماء لطرح المعلومات بدون تهويل ، مؤكدا أن الندوة ستصم ثلاثة محاضرات لعلماء مرصد حلوان للزلازل.

المعهد القومى للبحوث الفلكية

اخبار مصر

زلزال تركيا

سوريا



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