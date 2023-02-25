المشدد 5 سنوات لسائق انتحل اسم مقاول انتقاما منه فى قضية سرقة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد غريب بمعاقبة المتهم " إ.ش.ذ" سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمتة بالمصاريف الجنائية ،ومصادرة الاوراق المزوره المضبوطه وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسمائة جنيها للمحامي المنتدب، وذلك في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وتعود أحدث القضية المقيدة، برقم 20221 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية للهروب من أحكام قضائية .

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، بأن المتهم " ا.ش.ذ" سائق، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين حسني النية في التزوير في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والحكم الصادر في القضية رقم 19035 لسنة 2022 جنح قسم شرطة العامرية ثان، وقام بالادلاء والتوقيع أمام الموظفين العموميين، بانتحال اسم " م.ص.ع" مقاول ، وبالفحص عن تحقيق شخصيتة وردد اسمه بطريقة متباينة وبمناقشتة أقر بأنه قام بالادلاء باسم الشخص الآخر علي خلاف الحقيقة في القضية المشار إليها وتبين أن المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا ،وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة تبين أنه ارتكب الواقعة للهروب من قضية الشروع في سرقة، وأنه انتحال اسم " م.ص.ع" مقاول أضرارا به وانتقاما منه لتسببه في ضبطه علي ذمة القضية رقم 19035 لسنة 2022 جنح العامرية ثان ،وامرت النيابة العامة بإحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.