اللواء أشرف الداودي يبحث استعدادات افتتاح مكتبة قنا العامة.. صور

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا تجريبيا خلال الاحتفال بالعيد القومى، وذلك بحضور الدكتور أحمد أمان، المنسق العام لمكتبات مصر، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من أعمال الاستعدادات النهائية بالمكتبة والبدء فى أعمال الأثاث وفرش المكتبة خلال الأيام القليلة القادمة لتكون جاهزة لافتتاحها تجريبيا.

وقدم الطايفى الشكر، لمحافظ قنا لما بذله من جهود حثيثة فى سرعة الانتهاء من انشاءات وتشطيبات المكتبة فى وقت قياسى، مؤكدا أنها سوف تضم كتب فى مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستزود بقاعات الإطلاع البحثى للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكترونى، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة.

وأجرى محافظ قنا، ومدير صندوق مكتبات مصر العامة جولة ميدانية بالمكتبة، والتى تتكون من بدروم ودور أرضى و4 طوابق علوى، وتضم "مكتبة طفل - مكتبة للكبار - قاعة اجتماعات - كافتيريا - قاعة سينما - قاعة تدريب للغات - قاعة حاسب إلى - جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجى - منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للأطفال - منطقة للقراءة المفتوحة - منطقة مظللة للقراء ".