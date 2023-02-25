الفوانيس الخشبية والزجاج والفواحات.. أشكال جديدة بسعر رخيص فى أسواق إسكندرية

الإسكندرية: أحمد الزغبى

قدم اليوم السابع تقريرا مصورا من محافظة الاسكندرية، يرصد تجهيزات المحافظة تجهيزات كبيرة واستعدادات ضخمة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وبدء أصحاب المحلات التجارية فى عرض وتجهيز جميع أنواع الفوانيس والألعاب والزينة، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال نور الدين على صاحب محل لبيع فوانيس رمضان بالإسكندرية، إن سوق المنشية وظنانة من أقدم الأماكن فى المحافظة لبيع فوانيس رمضان منذ سنوات طويلة، وهذا العام يشهد سوق الفوانيس أنواع واحجام مختلفة منها صناعة مصرية 100 %، ومنها مستورد بأسعار مخفضة فى متناول الجميع.

وأضاف نور الدين لـ "اليوم السابع"، أنه يوجد إقبال على الفانوس الخشبى المصرى، والفانوس الخيامية، و"البافات" التى تم صناعتها محليا وتحمل صور شخصيات رمضانية قديمة وحديثة وجمل الترحيب بشهر رمضان، والأسعار تتراوح ما بين 65 جنيها وبمختلف الأحجام والأنواع المميزة وتضم الإضاءة والألوان المختلفة وبتعمل صوت ولون وهناك منتج مصرى وزينة بأنواع مختلفة بأسعار مناسبة للجميع، وكذلك شغل مستورد ومصرى، تبدأ من 65 إلى 125 جنيها وهناك بلورات وسبح ومصحف وأشكال متعددة ضمن الاستعدادات للشهر الكريم.

وأشار نور الدين، إلى أن هناك أنواع وأشكال من الطبول بمقاسات مختلفة، وأشكال على هيئة كرة وفوانيس أخرى بالشمع والفحم والبطاريات الالكترونى شغل مستورد إلى جانب فروع من الكهرباء تتراوح ما بين 30 جنيه، وفروع أخرى 5 جنيهات وأسعار الزينة الرمضانية مناسبة للجميع، وفروع أخرى مضيئة تصل إلى 60 مترا وهناك فوانيس على أشكال اللعاب للأطفال.

وتشهد أسواق المنشية أجواء رمضانية ساحرة، والذى يعتبر أهم أسواق بيع اللعب والفوانيس بأسعار الجملة بالمدينة الساحلية، حيث شهد انتعاشا وإقبالا من المواطنين قبل حلول شهر الصوم.