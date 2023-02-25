اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 11:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: 220 جنيها إجمالى تكلفة التحاليل الجديدة للمقبلين على الزواج لكل فرد

السبت، 25 فبراير 2023 10:47 م
الصحة: 220 جنيها إجمالى تكلفة التحاليل الجديدة للمقبلين على الزواج لكل فرد الدكتور حسام عبد الغفار
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 303 مراكز طبية على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج، مصيفا أن إجمالي تكلفة فحص المقبلين على الزواج 220 جنيهًا للزوج أو الزوجة، أى أن الزوجين بـ440 جنيهًا.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : "تكلفة التحاليل وحدها أكبر من ذلك بكثير، لكن الدولة تتحمل الفارق في أسعار التحاليل، والناس يستطيعون معرفة أسعار التحاليل إذا فضلوا إجراءها بمعمل خاص، لافتا إلى أن الخط الساخن 15335للاستفسار عن التحاليل أو فحوصات ما قبل الزواج، لافتًا إلى أن نتيجة الفحوصات تظهر بعدها بحد أقصى 14 يومًا.
 
وتابع أن هنام 303 مراكز هي فقط المخول لها إجراء هذه التحاليل كمرحلة أولى، وسيجري عمل قاعدة بيانات صحية للمواطن المصري، والشهادات التي تخرج هي مؤمنة من خلال كيو أر كود.

حسام عبد الغفار

متحدث الصحة

سعر التحاليل

اخبار عاجلة

ايمان الحصري

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة