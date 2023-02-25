الصحة: 220 جنيها إجمالى تكلفة التحاليل الجديدة للمقبلين على الزواج لكل فرد

محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 303 مراكز طبية على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج، مصيفا أن إجمالي تكلفة فحص المقبلين على الزواج 220 جنيهًا للزوج أو الزوجة، أى أن الزوجين بـ440 جنيهًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : "تكلفة التحاليل وحدها أكبر من ذلك بكثير، لكن الدولة تتحمل الفارق في أسعار التحاليل، والناس يستطيعون معرفة أسعار التحاليل إذا فضلوا إجراءها بمعمل خاص، لافتا إلى أن الخط الساخن 15335للاستفسار عن التحاليل أو فحوصات ما قبل الزواج، لافتًا إلى أن نتيجة الفحوصات تظهر بعدها بحد أقصى 14 يومًا.

وتابع أن هنام 303 مراكز هي فقط المخول لها إجراء هذه التحاليل كمرحلة أولى، وسيجري عمل قاعدة بيانات صحية للمواطن المصري، والشهادات التي تخرج هي مؤمنة من خلال كيو أر كود.