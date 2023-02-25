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الرئيس السيسي يعبر عن تقديره لرئيس قبرص السابق لدعم العلاقات بين البلدين

السبت، 25 فبراير 2023 02:57 م
الرئيس السيسي يعبر عن تقديره لرئيس قبرص السابق لدعم العلاقات بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "نيكوس أناستاسيادس"، رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته.
 
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن التقدير والشكر لنظيره القبرصي، على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، معرباً له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.
 
من جانبه؛ أعرب الرئيس القبرصي المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس لهذه اللفتة الكريمة، مثمناً الإسهامات المقدرة للرئيس في إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية، ومؤكداً التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تحت قيادة الرئيس المنتخب "نيكوس خريستودوليدس".

السيسي

الرئيس السيسي

العلاقات المصرية القبرصية

قبرص

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