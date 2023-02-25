اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس التونسى يؤكد ضرورة فتح الملفات المتعلقة بالفساد

السبت، 25 فبراير 2023 01:00 ص
الرئيس التونسى يؤكد ضرورة فتح الملفات المتعلقة بالفساد الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة فتح كافة الملفات خاصة المتعلقة بالفساد ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الصحة التونسية علي مرابط، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة.

وأكد الرئيس التونسي أن الحق في الصحة يمثل حقا من حقوق الإنسان وعلى الدولة تطبيقه في كافة مناطق البلاد.

كما تناول اللقاء جملة من المشروعات منها مشروع مستشفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان و مشروع مستشفى غار الدماء ومشروع المستشفى الجديد للأم والرضيع والعقبات التي تواجه تنفيذها.


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