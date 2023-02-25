اليوم السابع
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الخارجية: ضبط الجناة فى قضية المواطن المصرى المقتول بإيطاليا

السبت، 25 فبراير 2023 07:32 م
الخارجية: ضبط الجناة فى قضية المواطن المصرى المقتول بإيطاليا سامح شكرى وزير الخارجية
أ ش أ

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أعلن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية اليوم السبت، أن القنصلية العامة في ميلانو، أفادت بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في قضية المواطن "محمد إبراهيم منصور" الذى تعرض لحادث قتل فى إيطاليا.
 
يأتي ذلك في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية فى متابعة تطورات القضية.
 
وذكرت الوزارة أن القنصلية العامة بميلانو أوضحت أنه وفقاً لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، ويجري البحث عن المزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.
وأكدت وزارة الخارجية أنها مستمرة في متابعة سير التحقيقات حفاظاً على حقوق المواطن المصري وضماناً لسرعة عودة رفاته.

الخارجية

إيطاليا

مصر

روما

محمد إبراهيم منصور

اليوم السابع بلس



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