اليوم السابع
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الجيش الأردنى يحبط محاولة لتهريب الأسلحة بواسطة طائرة مسيرة من سوريا

السبت، 25 فبراير 2023 05:16 م
الجيش الأردنى يحبط محاولة لتهريب الأسلحة بواسطة طائرة مسيرة من سوريا الجيش الأردنى
كتب محمد جمال

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أعلن الجيش الأردنى إحباط محاولة لتهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من الأراضى السورية، بحسب  وكالة الأنباء الأردنية.
 
وقالت "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي" في بيان إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز "طائرة مسيرة دون طيار" الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
 
 
وقال مصدر عسكري مسؤول إنه "وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية واحدة من نوع M4 ، و4 قنابل يدوية وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
 
وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

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