وقال الدكتور المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا سالم الفلاسي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /السبت/ - إن هذه المبادرة تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لصالح الاشقاء في سوريا، وبالأخص في المجال الصحي، وذلك ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل".