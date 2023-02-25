الإكوادور تعلق جزءا من صادراتها النفطية بعد انهيار جسر فوق نهر "ماركر"

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أعلنت الإكوادور أنها ستعلق جزءا من صادرات النفط الخام أثناء فحص سلامة اثنين من أنابيب "الأمازون" بعد انهيار جسر فوق نهر "ماركر" في مقاطعة "نابو".

وذكرت شركة (بترو-إكوادور) الحكومية المسؤولة عن 78 % من إجمالي استخراج النفط الخام بالبلاد - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) - "أنه سيتم إغلاق بئرين تدريجياً بعد انهيار جسر فوق نهر ماركر في مقاطعة نابو بالقرب من الأنبوبين".

وأكدت الشركة أن الخطوط لم تتأثر، لكنها ستوقف عمليات محددة كإجراء احترازي.. معربة عن أملها في أن تبدأ الضخ مجددا خلال أسبوع.

ويشكل النفط الخام الجزء الرئيسي من صادرات الإكوادور، ويمثل النفط الخام ثلثي إجمالي إنتاجها خلال العام الماضي وبلغت عائداته نحو عشرة مليارات دولار.