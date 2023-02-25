اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأرصاد السعودية تحذر من الرياح والأتربة على منطقة عسير

السبت، 25 فبراير 2023 10:23 ص
الأرصاد السعودية تحذر من الرياح والأتربة على منطقة عسير طقس السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين،  وبين المركز أن الحالة حتى الساعة الـ ٨ مساءً

وقال إنه "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران. في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل والحدود الشمالية.".

 


الأرصاد السعودية

السعودية

منطقة عسير

طقس السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة