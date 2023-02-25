افتتاح وتشغيل مقري شهر عقاري وتوثيق بمدينتي قنا وأخميم الجديدتين

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أنه تم افتتاح وتشغيل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بقنا، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة قنا الجديدة.

وأضاف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة - المشرف على جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه تم افتتاح مقر مأمورية شهر عقاري وتوثيق بمدينة أخميم الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، والتى سوف تقوم بشهر الطلبات والمحررات الخاصة بالتجمع العمراني الجديد " أخميم الجديدة ".

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح المقرين، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع فى إنشاء مقار للشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وفي إطار التنسيق بين الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، لتوفير خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين بالمدن الجديدة.