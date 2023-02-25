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اشتراطات يلزم توافرها للحصول على الرخصة الذهبية طبقا للقانون.. اعرف التفاصيل

السبت، 25 فبراير 2023 04:00 ص
اشتراطات يلزم توافرها للحصول على الرخصة الذهبية طبقا للقانون.. اعرف التفاصيل مصانع الغزل والنسيج _ أرشيفية
كتبت إيمان علي

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دشن مجلس الوزراء، رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة.
 
ورابط التقديم هو: https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense
 
 
وتنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة "الرخصة الذهبية" على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى أجراء آخر.
 
ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه عدد من الشروط:
 
1. أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 
2.ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
 
3.الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
 
4. يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
 
5.أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدأية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
 
6.أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
 
7.أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
 
8.أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
 

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