استكمال أعمال إحلال وإعادة رصف الطرق الداخلية بالخارجة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الطرق ب محافظة الوادي الجديد ، عن استكمال تنفيذ خطة إحلال وإعادة رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء المحافظ محمد سالمان الزملوط، بسرعة إنجاز أعمال صيانة وإحلال الطرق والشوارع المتهالكة على مستوى كافة مراكز المحافظة، حيث جرى البدء فى العمل بشارع طريق الداخلة، ابتداء من إدارة مرور الخارجة، حتى مدخل حى 25 يناير بطول 2000 متر.

وقال المهندس الاستشاري عادل عمر مدير عام قطاع الطرق بالمحافظة، أن معدات الصيانة لقطاع الطرق، تنفذ أعمال إحلال البلدورات القديمة لتوسعة الطريق ورفع مخلفات جزر الشارع استعدادٱ لنزول الشركة المنفذة للعمل بالبدء بتوريد طبقة السن وفرشها على جانبى الطريق، مؤكداً على أن القطاع يعمل بكامل طاقته، بهدف إنجاز خطة أعمال الطرق، والتى تتضمن الأعمال الإنشائية أو أعمال صيانة الطرق حسب الخطط والجداول المحددة.

وأضاف عمر ، أنه يجرى أيضا تنفيذ أعمال رصف شارع الحزب الوطني ابتداء من ميدان الحزب وصولا الى هيئة الطرق بطول 300 متر وعرض 12 متر وكذلك رصف شارع ماركت المصرية ومنطقة البرامودى، حيث يتم متابعة سير العمل والوقوف على اى معوقات وعقبات وسرعة التغلب عليها، مؤكداً على أن خطة العمل تتضمن تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ أعمال رصف حي المروة وشارع الرحمة بالخارجة، لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء.

وكان محافظ الوادي الجديد وجه بسرعة تطوير ميدان طلعت ضرغام وبدء رصف شارع النبوي المهندس لتيسير الحركة المرورية، وسرعة تسليم أراضي تعويضات منطقة درب السندادية للمواطنين، ودهان واجهات المنازل وتشجير محيط مسجد إبراهيم شكري بمنطقة القلقان، وسرعة البدء في أعمال إنشاء مسجد ميتالكو.