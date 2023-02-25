إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي" بمحافظة القليوبية بين قلما وكفر أبو جمعة دائرة مركز قليوب باتجاه القادم من بنها، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة محملة بالبيض، مما تسبب فى وقف الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، بين قلما وكفر أبو جمعة دائرة مركز قليوب، باتجاه القادم من بنها، حادث انقلاب سيارة محملة بالبيض، مما تسبب فى وقف الحركة المرورية قليلا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مرور القليوبية بانقلاب سيارة محملة بالبيض بطريق مصر اسكندرية الزراعي بين قريتى قلما وكفر جمعة بقليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم دفع بمعدات مجلس المدينة ورفع أثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها مرة أخرى.