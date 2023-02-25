اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 09:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة

السبت، 25 فبراير 2023 06:40 م
إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة محملة بالبيض
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي" بمحافظة القليوبية بين قلما وكفر أبو جمعة دائرة مركز قليوب باتجاه القادم من بنها، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة محملة بالبيض، مما تسبب فى وقف الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، بين قلما وكفر أبو جمعة دائرة مركز قليوب، باتجاه القادم من بنها، حادث انقلاب سيارة محملة بالبيض، مما تسبب فى وقف الحركة المرورية قليلا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مرور القليوبية بانقلاب سيارة محملة بالبيض بطريق مصر اسكندرية الزراعي بين قريتى قلما وكفر جمعة بقليوب. 
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم دفع بمعدات مجلس المدينة ورفع أثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها مرة أخرى.
 
انقلاب سيارة محملة بالبيض (1)
انقلاب سيارة محملة بالبيض (1)

انقلاب سيارة محملة بالبيض (2)
انقلاب سيارة محملة بالبيض (2)
 

اخبار القليوبية

مرور القليوبية

مديرية أمن القليوبية

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

سيارة نقل

سيارة محملة بالبيض

قليوب



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: 9 معارض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بتخفيضات 30%

السبت، 25 فبراير 2023 04:55 م

"سجاد طحلة" ينافس فى الأسواق العالمية.. قرية بالقليوبية يعمل 90% من أفرادها بإنتاج السجاد اليدوى.. وأحد العاملين بها: كل بيت فيه نول ينتج سجاد.. وصدرنا لدول أمريكا وأوروبا والخليج.. وأسعارها تبدأ من 25 ألف جنيه

السبت، 25 فبراير 2023 04:00 م

محافظ القليوبية يتابع أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة

السبت، 25 فبراير 2023 03:02 م

انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالقليوبية غدا

السبت، 25 فبراير 2023 12:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة