اليوم السابع
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إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعى"

السبت، 25 فبراير 2023 12:42 ص
إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعى" اسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ذكي، اتجاه بنها، دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما لمستشفى قها التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد تجنيب السيارة، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ذكي، اتجاه بنها، دائرة قسم شرطة قها.
 
على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ذكي، اتجاه بنها، دائرة القسم، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى قها التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


أمن القليوبية

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