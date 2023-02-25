أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 147 ألفا و470 جنديا منذ الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني ، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 147 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و375 دبابة و6 آلاف و609 من المركبات المدرعة و2373 من النظم المدفعية و475 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و475 من أنظمة الدفاع الجوي و299 طائرة و288 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و235 من المركبات وخزانات وقود و2035 طائرة بدون طيار".

من جهته أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 461 طفلا وإصابة 927 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 25 فبراير، تأثر أكثر من 1388 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 461 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 927 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ445 حالة، وتليها خاركييف بـ272 حالة وفي كييف 123حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأشار إلى أنه نتيجة القصف الجوي والمدفعي الروسي، تم تدمير 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية حتى الآن، موضحا أن 438 منهم تم تدميرها بالكامل.