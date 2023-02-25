أهالى قرية العشى بالأقصر يختتمون المولد السنوى بالمرماح والتحطيب..صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، ختام فعاليات احتفالات أهالى قرية العشي التابعة لمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بالمولد السنوي الذي بدأ فى أول شهر شعبان المبارك واستمر لمدة 4 أيام، عبر تنظم آخر ليالي سباقات مرماح الخيول وتنظيم الدورة الختامية لليلة النهائية للمولد.

ومع بداية الليلة الختامية توافد الخيالة والمئات من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، وذلك للمشاركة فى المولد وسباقات الخيل والمرماح على أنغام المزمار والربابة وسط أجواء مميزة، حيث تم تجمع الخيالة على طريقتهم الخاصة بسباقات الخيول وحلقات الأحصنة المبهجة، على أنغام المزمار البلدى الشهيرة فى تلك الفعاليات، حيث أن عادة مرماح الخيول وحلقات التحطيب على ظهر الخيول وصينية الخيول هى عادات متوارثة منذ عشرات السنين، حيث يتم تنظيم الاحتفالات المختلفة بالموالد.

ومن جانبه يقول الحاج خالد حرز الله إبن قرية العشي، أنه مع بداية شهر شعبان المبارك من كل عام، تنطلق فعاليات مولد الشيخ محمد العشي المولد الأشهر فى مدينة الزينية شمال المحافظة، وذلك لمدة 4 أيام تختتم بفعاليات الليلة الختامية بتنظيم مرماح الخيول وحلقات التحطيب وغيرها من المظاهر المبهجة للمولد وسط حضور الآلاف من الأهالى، والدورة الختامية التي إنطلقت صباح اليوم السبت.

ويضيف الحاج خالد حرز الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ محمد العشى هو أحد أولياء الله الصالحين بمحافظة الأقصر، وله مريدون ومحبون من كل أنحاء الصعيد، ويحتفل بالمولد الخاص به في الأيام الأربعة الأولى من شهر شعبان، ويكون اليوم الخامس هو "الدورة" التي يخرج فيها أبناء القرية من رجال ونساء وشباب وأطفال تجوب جميع أنحاء القرية، كما يقوم كافة أبناء القرية بعمل مأدبة غداء وعشاء لضيوفهم من كافة أرجاء المحافظة وكافة أنحاء مصر، مؤكداً على أن فعاليات الليلة الختامية لمولد الشيخ محمد العشى يتم خلالها تنظيم أناشيد دينية ومدائح وفرق موسيقية شعبية، وإقامة حلقات لعبة التحطيب التراثية التي يتميز بها أبناء الصعيد، وكذلك إقامة موائد طعام للمشاركين فى المولد من القرى المجاورة، وخروج المئات من الأطفال للاحتفال فى الملاهى وشراء الحلوى للمولد.



التحطيب-فى-فعاليات-الليلة-الختامية-لمولد-العشي



الخيالة-فى-الليلة-الختامية-لمولد-العشي



ألعاب-الأطفال-خلال-الليلة-الختامية-لمولد-العشي



المرماح-فى-ختام-المولد



تجمعات-الأطفال-والأهالى-فى-الليلة-الختامية-لمولد-العشي



تحطيب-ومبارزات-فى-الليلة-الختامية-لمولد-العشي



حلقات-الخيول-فى-مولد-الشيخ-العشي



حلقات-المرماح-للخيول-بمولد-الشيخ-العشي



حلقات-مرماح-الخيول-بالمود



رقصات-الخيول-فى-الليلة-الختامية-لمولد-العشي



فعاليات-المرماح-فى-مولد-الشيخ-العشي



مبارزات-مرماح-الخيول-بمولد-الشيخ-العشي



مبارزات-مميزة-فى-مولد-الشيخ-العشي