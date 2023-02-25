أخبار مصر.. الحكومة تنفى استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية
وصول سفينة مصرية لميناء اللاذقية السورى محملة بألف طن من المساعدات الإغاثية
وصلت سفينة مصرية، اليوم السبت، إلى ميناء اللاذقية السوري تحمل على متنها 1000 طن من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.
معلومات الوزراء: 120 مليار جنيه إيداعات توفير بالبريد المصرى فى 2021/ 2022
التنمية المحلية: زراعة أكثر من مليون و43 ألف شجرة فى 10 محافظات خلال 3 أسابيع
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم توريد مليون و44 ألف شجرة لعدد 10 محافظات اعتبارا من الأسبوع الثانى من فبراير الحالى وحتى الآن، وذلك فى ضوء البروتوكولين الذين وقعتهما الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تقوم المحافظات بزراعتها، لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة والتى تقدر ب 7,7 مليون شجرة، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ليبلغ ما تم زراعته بالمحافظات 5,4 مليون شجرة حتى الان، وذلك من إجمالى المستهدف زراعته خلال العام المالى الحالى، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ فى جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.
هزتان أرضيتان تضربان محافظتي نينوى وأربيل بالعراق بقوة 4.3 درجة
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل، وأكدت في بيان أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في محافظة نينوى".
الصحة: فحص 4.4 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف وعلاج ضعف وفقدان السمع
"FDA" توافق على أول لقاح فى العالم للسرطان خلال أشهر
منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" أول لقاح للسرطان فى العالم، والذى تنتجه شركة موديرنا لقب "اختراق"، للوقاية من سرطان الجلد، ما يعنى أنه يمكن الموافقة عليه فى غضون أشهر، وبذلك يقترب اللقاح خطوة واحدة من الواقع.
ارتفاع بالحرارة اليوم وطقس مائل للدفء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفا طفي بالحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
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